Termomeetri näit tegi kiiret vähikäiku

Ilmateenistus annab oma kodulehel teada, et päevane õhutemperatuur jääb 19–24 kraadi piiresse. Mõjusamaks muutuva kõrgrõhkkonna servas on nii päikest kui pilverünki, kuid sajuhoo võib anda neist vaid mõni üksik. Loode- ja läänetuul ulatub puhanguti 12, põhjarannikul kuni 15 meetrini sekundis.

Teisipäeva öö on kõrgrõhkkonna servas mõõduka läänekaare tuulega, sajuta ja võrdlemisi selge taevaga. Õhutemperatuur langeb 10 kraadi ümbrusse, sisemaal kraad-kaks madalamalegi. Hommikul lisandub Eesti lääne- ja põhjaserva pilvi ja on võimalikud üürikesed vihmahood, põhjuseks Botnia lahelt lähenev madalrõhulohk. Päevaks kerkib pilverünki lisaks ja mõnes kohas sajab hoovihma ka kaugemal sisemaal, õhtu poole on võimalik äike. Tuul puhub läänest ja edelast ning tugevneb puhanguti 15 meetrini sekundis, õhtu poole pöördub saartest alates loodesse. Õhutemperatuur on 20–24 kraadi.