Abja päevakeskuses kooti 11-meetrine vaip

Abja päevakeskuse juhataja-sotsiaaltöötaja Mari Saarela ütles, et vaipa hakati kuduma juba selle aasta veebruaris, kuid süvenev pandeemia pani kudumise mõneks ajaks pausile. "Nüüd on vaip iseenesest valmis, aga vaiba juurde käivad tekst ja pildid on veel külge panemata," ütles Saarela.

Kokku pani 11-meetrise vaiba sündimisele käe külge 209 soovijat. Kududa said kõik, kes vähegi soovisid ning päevakeskus kutsus ka ise inimesi appi. "Seal ei ole peal ainult suured ja tähtsad tegelaste nimed," ütles Sarela ja lisas, et ka Mulgimaa peremängul pidi ühe templi saamiseks päevakeskuses vaibale neli rida kuduma. Kõigi kudjutate nimed jõuavad vaibale.

Mõte vaip kududa tekkiski Mari Saarelal. "Mõtlesin, et meil on selline võimas asi nagu kultuuripealinna aasta ja käsitööd me ju teeme. Leidsime, et kindlasti peaksid selles olema Mulgi värvid. Siis istusime koos maha ja arutasime. Nii et neid erinevate inimesti mõtteteri seal vaiba sees on hulgi," kõneles Saarela.

Saarela sõnutsi tekkis vaiba kudumisega alguses ka üksjagu segadust. "Alguses tegime väga laiad triibud, aga siis oleks ju saanud poole vähem inimesi kududa. Lõpuks otsustaisme, et igaüks tegi neli rida," ütles Saarela. "Meil on aga nii tore seltskond päevakeskuses, et lõpuks sai see ikkagi selline, nagu me ihkasime. Oleme väga rahul, see on Mulgi värvides. See on väga tore!"

Materjal vaiba tegemiseks oli päevakeskusel ammu olemas, kuid seda nii küsiti juurde kui toodi ka teiste poolt, samuti oli abiks lähedal olev teise ringi pood Vikerkaare.

Praegu on vaip uudistajatele väljas nägemiseks Pärnu maantee 8 seinal. Kui see lõplikult valmis saab, pannakse see ülesse mõnda päevakeskuse ruumi.

Praegu käib vaiba kudumine ka Karksi külamajas. Hõimuvaip kootakse viimased read 31. juulil, kui peetakse suurt Mulgi pidu "Sia ja mia ütenkuun". Kui vaip valmis, rändab see mööda Mulgimaad ringi ning lõpuks jääb püsima mulkide elamuskeskuses Sooglemäel