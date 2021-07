Viljandi abivallavanem Irma Väre ütles, et valla lasteaedade mänguväljakud on avatud erinevalt. "Saarepeedi, Tarvastu, Leie, Kolga-Jaani, Holstre, Paistu, Päri ja Uusna mänguväljak on olnud avatud kogu aeg sõltumata aastaajast ja nädalapäevast. Ka Vana-Võidu lasteaia värav alati lahti olnud," kõneles ta.

Viljandi vald tegi kevadel lasteaedadele ettepaneku, et kõik valla mänguväljakud võiksid suvel soovijatele avatud olla. 25. mail aga saatis Viiratsi lasteaia hoolekogu vallavalitsusele pöördumise, milles seda plaani heaks ei kiida. Peamine murekoht on just atraktsioonide lõhkumine ja huligaanitsemine. Hoolekoguga jõuti siiski kompromissile ning hoitakse Ramsi ja Viiratsi lasteaia mänguväljakut suvel lühikest aega siiski lahti. "Sellise variandi saime kokkuleppes hoolekogudega. Me tegelikult soovisime pikemat lahtiolekuaega, aga inimesi peabki teatud mõtetega hakkama varakult harjutama. See on meil esimene harjutamine, vaatame, kuidas sellega läheb," rääkis Väre.