Epp Adler – elu võimaldaja

Keelelaagreid korraldava, eelkõige aga noorte iseseisvumist toetava ja kaitsva ühenduse HeadEst juhti Epp Adlerit võib nimetada lausa integratsioonivõluriks, sest neist laagritest on aastate jooksul läbi käinud ligi tuhat inimest ja nendest kõik, kellega Sakala rääkis, on kirjeldanud seda kui elu muutvat kogemust. Paljud neist on hiljem Eestisse kolinud või end mõnel muul moel Eestiga sidunud. Paljud on pärast mitut korda laagris osalemist ise selle juhendajaks hakanud.