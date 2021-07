Viljandi pärimusmuusika festival võtab sel aastal kasutusele pandinõude süsteemi ning julgustab inimesi tulema festivalile oma nõudega. See on korraldajate teatel samm edasi eelmisest festivalist, kus plastist ühekorranõud asendati kompostitavatega. Kaugem eesmärk on pidada pidu jäätmeid tekitamata.