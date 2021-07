Mais tuli ilmale 33 last, mis on Viljandimaa kohta üsna keskmine tulemus, juunis aga jäi sündide arv taas 30 alla ning registreeriti 27 sündi. Poole aasta jooksul on sündinud 45 last vähem kui aasta eest, samas oli ka eelmine aasta sündide arvu poolest pigem tagasihoidlik.