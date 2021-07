Kõige lihtsam on leida viiekohalist sõidukit. Selleks pakub võimalust näiteks TMC rent, mis omanik Marko Kikre sõnul pakub teenust ka Tartus ja Pärnus, kuid keskendub siiski Viljandile. Osaühing MRent pakub kontaktisik Silver Naaritsa sõnul samuti enamasti viiekohalisi autosid, täpsemalt Opel ­Astraid. Kui rännuteele tahetakse asuda suurema seltskonnaga, on abi Ants Viljandist, millel on juhataja Mait Hommiku sõnul suur valik nii viie- kui üheksakohalisi autosid. Romantiliselt kahekesi või lapsega kolmekesi reisijatele pakub Karksi-Nuias tegutsev Mini Matkaauto minivan’i.