Mõni veekogu peab kuivale ilmale paremini vastu, teise meeleolu kõigub rohkem. Keskkonnaagentuuri hüdroloogia osakonna Tartu regiooni peaspetsialist-hüdroloog Tanel Toots ütles, et Lõuna-Eesti jõgedes püsib veetase üldiselt pikaajalise keskmise kandis, kuid mõnel jõel on see paarkümmend alla südasuvise keskmise.