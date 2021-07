Artikli autor Gabriel Leigh käis Viljandis kaks aastat tagasi ning kirjeldab selle elu enne pandeemiat, samas on loos käsitletud ka linna praegust olukorda, mis on optimistlik. Hotellid ja söögikohad on kriisi üle elanud ning avavad end taas. Eesti on vaktsineeritud turistidele avatud ning ajaleht, millel on iga päev miljoneid lugejaid soovitab Viljandit sihtkohana, mis asub populaarsetest radadest eemal.

Viljandit kirjeldab Leigh kui nooruslikku ja dünaamilist linna, mis on täis elu ja kultuuri ning eriti muusikat. Võrdluses Skandinaavia riikidega on Eesti odavam. Tähelepanu saavad meie vanalinn, mis olevat klassikalises Baltimaade stiilis, folgifestival, kultuuriakadeemia ja Ugala ning autori suure tähelepanu on võitnud vanalinnas asuv Roheline kohvik, mis olevat kodune ja elav koht.

Ühe õhtu veetis autor Mulksu vinoteegis ning vaatas ringi sama hoone teisel korrusel asuvas Rüki galeriis.

Lisaks Viljandile jõudis ta ka Loodi loodusparki ning Loodi mõisas tegutsevasse Maailma Kõige Üksildasemasse Lambipoodi. Soomaal sai autor proovida kanuusõitu ja saunaskäiku.

Artikli andmetel ei käi Viljandis eriti palju turiste ja seal võib olla kindel, et eest leitakse rahu ja vaikus, siiski pulbitsevat linn elust. Seal võib kohata huvitavaid inimesi, nautida head toitu ja kultuuri, ning tunda, et see kõik on vaid sinu päralt.