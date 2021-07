Ligi 30 kraadi ja üle 13 staadioniringi. Jooksjad andsid jalgadele vatti

«Päris isiklik rekord ei olnud, aga et mul oli nädalavahetusest kaks päeva järjest võistlemist jalgades – lühikestel distantsidel on kiirused muidugi teised –, siis mõtlesin, et teen ühe tugevama treeningu, ja … noh, läks hästi!» rääkis spordiklubi Jooksupartner liige Kätlin Jakk.

Tema sõnul sõltubki 5000 meetri jooksu tulemus sellest, milline on ettevalmistus. «Minu ajad tulevad suuresti talvise treeningu pealt. Praegu on olnud lühematel distantsidel nii palju võistlusi, et korralikku pikamaajooksu ettevalmistust pole saanud teha. 5000 meetri jooksul kipub ikka see neljas kilomeeter ära vajuma. Pikamaajooksjatel on vastupidavust ja võhma rohkem, nemad suudav