Sõidukite katsetamisprotsessi arendusspetsialist Taavi Purtsak rääkis, et esimesed neli juhti, kes said sertifikaadi "Tele-Operated vehicle driver", sooritasid nii platsi- kui ka linnasõidu vigadeta. "Sellega saame Cleveronis endale kinnitada, et teleopereeritava sõidukiga on võimalik liigelda samamoodi nagu tavaautoga ja oleme oma sõidukite arendusega õigel teel," lausus ta.