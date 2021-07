Kultuuriakadeemia 192 õppekohale on sisseastumiseksamite tulemusena vastuvõetuks märgitud 212 kandidaati, neist 158 rakenduskõrgharidusõppe ja 54 magistriõppe õppekavale. «Enamiku õppekavade puhul märgib Tartu ülikool õppeinfosüsteemis SAIS vastuvõetuks rohkem kandidaate, kui on õppekohti,» selgitas ülikooli tasemeõppe peaspetsialist Katrin Tambet. Ta lisas, et ülikool soovib loobujate arvu prognoosi arvesse võttes võimaldada kiiresti vastuvõtuotsused ka esmalt joone alla jäänud kandidaatidele.