Elroni otsus hakata jalgratastele pileteid müüma on põhjustanud üsna elavat vastukaja. On poolt- ja vastuargumente, aga üldiselt maksaks ehk lähtuda seisukohast, et tasuta lõunaid pole ning tarbitud teenuse eest tuleb maksta. Kui mitte tarbija piletiga, siis ettevõtja oma kasumist. Elroni puhul maksame kõik selle teenuse nagunii kinni, ka need, kes kunagi rongiga ei sõida.