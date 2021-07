15-aastane Milena, kellega Sakala pärast noorte hommikust pannkoogisöömist vestles, on laagris teist korda. Esimest korda oli sellest talle rääkinud ema, kes oli kuulnud laagri kohta palju head. Mullu õnnestus neiul laagrisse pääseda seetõttu, et koroona pärast ei saanud noored väljastpoolt Euroopat laagritest osa võtta ja nii jäi Euroopa noortele rohkem kohti. Milena on Eestiga seotud ema kaudu, kes 20-aastaselt Prantsusmaale kolis ning seal tema prantslasest isaga kohtus. Igal suvel on ta Eestis veetnud kuu aega.