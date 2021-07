Kaevumäel tuleb naerutav teleetendus

Teleintervjuuks valmistuv saatejuht Brigitte Susanne Hunt on enam kui veendunud, et kõik laabub nagu tavaliselt: saabubki saatekülaline ja ettevalmistatud küsimused leiavad vastuse. Seekord otsustab aga külaline Henrik Normann korraldada oma juubeliaasta puhul sensatsioonilise etenduse televisiooni otse-eetris. Ta on pähe võtnud, et teda ei huvitagi, mida Hunt küsib, ta teab täpselt, mida ta vastab ja mida vastu pärib.