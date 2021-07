Neljapäeval, 15. juulil on Viljandi vana veetorn suletud, sest selle jalami ümber paigaldatakse tellingud. Edaspidi on veetorn avatud tavapärastel aegadel. Tööd võetakse ette seetõttu, et vaatetorni lõunapoolne külg, mis jääb Laidoneri plats 5/5a poole ja on päikesele avatud, on ilmaolude tõttu hakanud ilmutama lagunemise märke. Vahetamist vajavaid telliseid leidub ka torni teistel külgedel.