Politsei läkitas soovitusi Jakobsoni tänaval ohutuse loomiseks

Peamiselt soovitatakse tänavale märkida kollaseid jooni, et tõmmata autojuhite tähelepanu ja tuua piirkonda märke, et liikluskorraldus on muutunud.

Uue tänava remont kestab oktoobri lõpuni ning seni on Jakobsoni tänav kahesuunalise liiklusega. See on autojuhtidele suur muudatus ning esimesel päeval juhtus seal ka esimene õnnetus.