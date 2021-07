Nakkus ei jäta Viljandimaad vahele

Ööpäeva jooksul manustati 6637 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud 587 854 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 500 655 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on üle 53 protsendi.