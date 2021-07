LIIKLUSÕNNETUS ⟩ Viljandis liinibussilt löögi saanud naine suri

Esmaspäeval kell 11.15 sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Viljandis Jakobsoni tänava ja Valuoja puiestee ristmiku lähedal, kus reguleerimata ülekäigurada ületama hakanud naine sai bussilt löögi. Tema seisund oli raske ning ta viidi haiglasse. "Esialgsetel andmetel ei märganud bussijuht, et proua oli teed ületamas," teatas Virk.

"Samal ülekäigurajal on ka varem aset leidnud selliseid õnnetusi, kus ülekäigurajale lähenevale sõidukijuhile jääb teeületaja märkamatuks. Mitte vaid selle, aga kõigi ülekäiguradade juures tuleb olla ütlemata tähelepanelik ja veenduda, et keegi ei ole teeületust ootamas või teed juba ei ületa," kirjutas Virk. "Arutleda tuleb sellegi üle, et kui niisugused õnnetused ühes konkreetses kohas korduma hakkavad, siis kuidas liikluskorralduslike vahenditega saaks olukorda parendada."