«Ütleks, et see on selline põgus saalihooaja sissejuhatus. Meil oli pärast saalihooaega paus ja kodused rannakäsipalli meistrivõistlused on sissejuhatus perioodi, kui võiks uuesti liigutama hakata,» rääkis Viljandi HC väravavaht Rasmus Ots. «Eesmärk on, et oleks fun ja et saaks väikest viisi ka pallitunnetust jälle.»