Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Allan Praatsi sõnul toodi kukk restaureerimistöödeks tornist maa peale märtsis. Pärast pikki arutelusid selle üle, kas kukk vahatada, värvida või kullata, jõuti otsusele, et kuldamine on kõige tõhusam ja vastupidavam. Hästi õhukesed kullalehed on kukele kleebitud kahes kihis ja mõlemad kihid omakorda kaetud lakiga. Restaureerimistööd on olnud väga kulukad ning et nendeks raha koguda, korraldatigi paikampaania. Tegelikkuses kukke katsuda ei saa, sest käejäljed jääksid kullakihil näha, ja «pai» tähendab annetust. Kullatud pole ainult kukk, vaid ka kuul. Ette on valmistatud kullast kapsel, kuhu sisse lähevad annetajate nimed ja lühike ülevaade restaureerimistöödest. Seejärel pannakse kapsel koos kukega tornitippu mineva kuuli sisse.