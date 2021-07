Elron hakkab küsima piletiraha jalgrataste eest

Rattapilet kehtib aprillist oktoobri lõpuni kõikides Elroni rongides. Selle hind sõltub reisi pikkusest ja on 50 protsenti tavarongi tavaklassi täispileti hinnast, minimaalselt aga 1 euro. Pilet tuleb osta rongis klienditeenindajalt.

Rongifirma pressiteates seisis, et rattale piletit ette osta ei saa, sest rongiga soovivad liikuda ka lapsevankri ja ratastooliga sõitjad, mistõttu ei saa Elron tagada, et jalgratas alati kindla väljumise peale mahub.

Sõitjate omavalitsuse makstud tasuta sõidu õigus rattale ei laiene, seisis Elroni teates. Küll aga ei pea rattapiletit ostma need inimesed, kellel on tasuta sõidu õigus ühistranspordiseaduse alusel. Näiteks laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks või kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, kuni 16-aastane (kaasa arvatud) puudega isik, sügava puudega isik, raske nägemispuudega isik, sügava või raske nägemispuudega isiku saatja ning lisaks ka üle 65 aasta vanune sõitja.

Rattapilet ei kehti kokkupandava raamiga rattale, mis on kokku pakitud ning rattale, mille kõik rattad on läbimõõduga alla 25 cm (nt minitõukeratas).

Elron vahendas, et enamikus Euroopa Liidu riikides kehtivad rataste transpordiks rongis piirangud: piiratud on rataste transport kindlatel päevadel ja ajavahemikel, ratastele on kehtestatud lisatasu ehk rattapilet ning jalgratta transportimiseks tuleb eelnevalt broneerida rattale koht.