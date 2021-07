Juhtum leidis aset pühapäeval kella 6.30 ajal, mil neljaliikmeline koristusbrigaad peoala puhastama suundus. Peoplatsilt veidi eemal, otse endise Võhma linnavalitsuse maja ees prügikasti kõrval nähti magamas üht meest nii, et tol olid jalad tee peal. Esmalt tekkis koristajatel mõte kutsuda politsei, kuid ärataja leidis, et sellise tühja asja pärast pole mõtet korrakaitsjaid tülitama hakata, ning otsustas mehele vett näo peale valada, et too üles ärkaks.