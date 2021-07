Tarvastu raamatukogus näeb Arvo Iho fotonäitust

"Tänavu 18. jaanuaril sai veel Aivariga Võrtsu jääl kalal käidud ega osanud kuidagi arvata, et tubli mehe lõpp on lähedal. Järvel võetud pilte vaadates on küll näha, kui väsinud on Aivar. Peale 1. märtsi ta enam järvele ei läinud ja lõpp saabus 21. aprillil," meenutas Iho.