Vahetult enne jaanipäeva saatis kuju paigaldanud mittetulundusühing Meie Viljandi laulja lesele Maire Joalale pakkumise, kuidas on kunstnik Mati Karmin valmis kuju muutma. Maire Joala hinnangul on muudatused nii tagasihoidlikud, et sisu ei muutu sellest karvavõrdki. See, et kuldse läikega plaat skulptuuri esiküljel tuhmistatakse ja vilkuvaid värve vähendatakse, ei ole tema meelest piisav, et taies muutuks väärikaks ja Jaak Joala vääriliseks.