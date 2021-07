Audiitorid tuvastasid valla rahakotis kolme miljoni euro suuruse tühja mulli

Suure-Jaani tervisekoda, milles asub maakonna suurim veekeskus, on saanud suuresti valla rahamurede pingete allikaks. Seni pole arusaama, kui kalliks ehitus täpselt läks ja kui palju on koja ehituse rahastamise otsused seotud praeguse rahanappusega. FOTO: Marko Saarm

Kui detsembri lõpus tuli Põhja-Sakala vallavanem volikogu ette finantsjuhilt saadud infoga, et valla eelarvestrateegias on puudu rohkem kui 800 000 eurot, siis pool aastat hiljem audiitoribüroost tellitud eksperthinnang pakkus, et puudujääk võib olla lausa kolm miljonit eurot.