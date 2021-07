Ulvi Rosenberg elab paari­kümne kilomeetri pikkuses Tipu hajakülas, kus kunagi olevat tõusnud suitsu 60 korstnast, ent kus nüüd on põlisperesid kõigest kolm – ülejäänud majad on täis mujalt tulnud inimesi või suvitajaid või on sootuks tühjad. Et tema kodu juures on leviauk, pole muud võimalust teda kätte saada kui kohalikelt juhiseid nõutada. Ähmaste juhtnööride järgi hakkame fotograafiga mööda heinamaad looklevaid rööpaid minema. Nagu muinasloos: peab ikka teerada pidi tükk aega kõndima, enne kui lootust annab ...