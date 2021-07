Viljandi politseinikel on käsil väärteomenetlus, et uurida, mis põhjusel langes chihuahua William 25. juunil Viljandis Lembitu puiesteel suurema valkjashalli koera rünnaku ohvriks. Politsei ja koera omanik otsivad tunnistajaid, et suure koera omanikeni jõuda. Juhtum on leidnud sotsiaalmeedias suurt kõlapinda ning Williami perenaine Ene Toodo on saanud mitmelt inimeselt abipakkumisi.