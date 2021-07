Tugev vihm avas hoogsalt juuli sajuloendi

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna asejuhataja Külli Loodla ütles, et sadu oli päris tugev ning poole tunniga tuli 13 protsenti juuli normist. Aastakümnete jooksul on normiks kujunenud 75,5 millimeetrit, nüüd tuli 9,5 millimeetrit.

Suvine vihmavaling võib üksteise lähedal asuvaid piirkondi kasta üsna erinevalt. Klimatoloog Ain Kallis on öelnud, et suvised hoogsademed on ilmanähtustest kõige lokaalsema iseloomuga — sademete kogused võivad suuresti erineda juba sajakonna meetri ulatuses. Näiteks on tema sõnul Tartus esinenud küllalt päevi, kus osa linnast peaaegu upub, teisal vaid tibutab.