Tuleval nädalal algav Uue tänava remont muudab liikluskorraldust

Ümbersõit on Jakobsoni tänava kaudu, mis muudetakse remondi ajaks kahesuunaliseks. Kogu tänava ulatuses on parkimine keelatud.

Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin kutsus linlasi kannatlikkusele ja mõistvale suhtumisele. "Kõik sellised tänavaehitused toovad esialgu kaasa üksjagu segadust, aga kinnitan, et ka ehitaja teeb omalt poolt kõik, et tagada juurdepääsud kohalikele elanikele ja ettevõtetele," lausus ta ja lisas, et liiklejad peaksid arvestama Jakobsoni ja Tallinna tänava ristmikul suurema ajakuluga, sest eeldatavalt on liikluskoormus seal väga suur.