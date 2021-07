Plaat paigaldati sinna 2014. aastal ning on mälestusmärgiks praeguse kaubanduskeskuse territooriumil toimunud nõukogude võimu võika veretöö ohvritele. Kirjutan neist kurbadest sündmustest, et inimesed ei unustaks, milline oli Nõukogude okupatsiooni tegelik pale. Aasta-aastalt jääb vähemaks neid, kes isiklikult seda aega mäletavad, ning on tähtis, et hoiaksime meeles nende läbielamisi, luues ja hoides nende lugu rääkivaid mälupaiku. On väga oluline, et ka noorem põlvkond teadvustaks endale, et Nõukogude okupatsioon polnud kaugeltki nii lustlik kui legendaarne teleseriaal «ENSV», vaid et päriselus kestis 50 aastat vahelduva intensiivsusega vaimne ja füüsiline terror.