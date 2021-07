Viljandi inimesed on rannas mõistlikud ja sportlikud

Rannavalvur Johanna Mõtsari sõnul peavad Viljandi inimesed end rannas väga hästi üleval ning purjus pidutsejate ja prügistamisega pole muret olnud. Vahel on mõni koeraomanik soovinud neljajalgset sõpra järvevees ujutada, aga rannas on koeraga viibimine keelatud. Manitseda on tulnud ka neid, kes on lubatud alast väljapoole ujunud. Et inimesed on olnud üldiselt korralikud, ei ole kaalutud öise rannavalvuri varianti.