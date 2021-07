Terviseamet sai paar nädalat tagasi teate, et Suislepa supluskohas ujunud inimestel on pärast ujumist halb hakanud ning on esinenud tugevat oksendamist ja iiveldust. 28. juunil võttis terviseamet Õhne jõest proovi, mida analüüsides selgus, et vees oli normist kaks korda rohkem soole enterokokke ning kolibakteri hulk oli üsna lubatud piirnormi lähedal. Seetõttu ei soovitanud terviseamet Suislepa suplemiskohas enne kordusproovi võtmist ja tulemuste selgumist ujuda. Esmaspäeval võetud kordusproovi järgi on vee kvaliteet paranenud ning seega võib terviseameti kinnitusel seal jälle julgelt ujuda.