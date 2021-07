Helme kihelkonnas saavad huvilised sel laupäeval osa seiklustest Riidaja ja Ritsu külas, Barclay de Tolly mausoleumi giidituurist, võimaluse käia Taagepera lossi kõrval Taagepera käsitöökojas, uurida lähemalt mulkide ajalugu Helme koduloomuuseumis ning soovi korral teada saada seda, mis asi on chaga. Külalisi ootab Habakuke sõnutsi elav muusika, mulgi maitsed, lustlikud mängud ning töötoad, kus saab ise käed külge panna ning kõike järele proovida.

Mängupunktides on võimalik koguda templeid mängukaardile ja osaleda loosimises, milleks on auhinnad välja pannud Mulgimaa väiketootjad ja ajaleht Maa Elu.

Peremängu lisaprogrammis on soome-ugri aastale pühendatud filmimaraton. Helme kihelkonna mängupäeval on hõimurahvaste elust tehtud filme võimalik näha Riidajal.

Need, kel oma sõiduvahendit pole, saavad Mulgimaale sõita tasulise giidibussiga, mis väljub Viljandist Pauluse kiriku parklast kell 11.30, viib huvilised külastuspunktidesse, pakub neile lõunat ning toob siis õhtul Viljandisse tagasi. Bussisõidule pääsevad kõik soovijad, aga sinna tuleks korraldaja kinnitusel registreeruda Mulgi peremängu koduleheküljel mulgiperemang.ee. Krista Habakukk soovitab kindlasti ka kodulehekülge jälgida, et teada saada, kas mõnes tegevuspunktis on kindlaks kellaajaks planeerituid tegevusi.