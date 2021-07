Viljandi vanamuusika festival algas raamatu esitlemisega

Õhtu muusikakooli publikut tulvil saalis algas Linnakapelli Brassi tervitusega ning seejärel said teiste seas sõna poole sajandi eest Viljandi Linnakapelli asutanud Tõnu Sepp, vanamuusika festivali kunstiline juht Neeme Punder, muusikakooli kauane direktor Kalle Tamra, tänu kellele sai ansambel sündida, ja hulk muusikuid, kes on aegade jooksul kapellis mänginud. Ansambliga seotud mälestuskilde jagasid kokkutulnutega lavastaja Lembit Peterson ja koorijuht Aarne Saluveer.

Muusikateadlane Maret Tomson kõneles Linakapelli ajalugu kokku võtva raamatu sünnist ning tänas neid, kes olid temaga oma meenutusi jaganud ja raamatu valmimisele kaasa aidanud. Kogumiku on toimetanud Tiina Sarv, autorit on konsulteerinud Maris Kirme ning kujundanud on selle Katrin Kaev ja Mare Hunt, kellelt on ka illustratsioonid. Muusikakooli seintel oli väike improviseeritud näitus Linnakapelli ajaloost.