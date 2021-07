"Mängijad pole valitud ainult mänguoskuste järgi, vaid väga tähtsal kohal on nende isikuomadused ja käitumine oma koduvõistkonna eest mängides," selgitas Viljandi spordikooli treener Rauno Tamm. Tema seletusel on projekti eesmärk sulandada erineva kultuuritausta ja keeleoskusega mängijaid ja luua neil võimalus sõbruneda olenemata keelebarjäärist. Samas on tähtsal kohal korvpall, mida saab mängida turniiridel ja sõpruskohtumistel.