Ligi 57 protsenti Viljandimaa elanikest on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud

Kui Eesti peale kokku oli esmaspäeval võetud koroonaproovidest positiivseid 50, siis Viljandimaale uusi viirusekandjaid ei lisandunud. 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on siin kahanenud kaheksa inimeseni, samas kui Eestis tervikuna on see pisut üle 30.

Vähemalt ühe vaktsiini on saanud 21 459 Viljandimaa elanikku ja täielikult vaktsineerituid on siin 17 874. See annab tulemuseks, et maakonnas on vaktsineeritud 56,67 protsenti elanikest. Parim on see näitaja Hiiumaal: seal on vaktsineeritud üle 70 protsendi elanikkonnast. Tartumaal on täielikult vaktsineerituid üle 63 protsendi.