Mulgi peo peakorraldaja ja Mulgi kultuuri instituudi tegevjuht Ave Grenberg ütles, et suur rõõm on 31. juulil tervitada Mulgimaal soome-ugri hõimurahvaid. "Soome-ugri kultuuripealinna tiitel annab võimaluse rääkida Mulgimaa lugu läbi mulgi keele, rahvarõivaste ja traditsioonilise toidu, nautides ühist pidupäeva meie sugulasrahvastega. Ühtlasi on see võimalus tutvuda Läänemere-äärsete ja kaugemate rahvaste identiteedi ja kujunemislooga," nentis Grenberg.