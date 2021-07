Soomaal Tipu looduskoolis kaks päeva kestnud «Minu esimene suvelaager» tõi kokku tosin kuue- kuni kaheksa-aastast last, kes olid laagris nagu muiste: magasid telgis, matkasid, tegid lõket, tegid tutvust loomade ja taimedega ning ujusid.

Kuigi lapsed said seekord Soomaa parmude käest sugeda, arvas laagri korraldaja, Tipu looduskooli eestvedaja Dagmar Hoder, et teiste vahetuste ajal putukaid nii palju pole. Teise päeva õhtul oli näha, et särasilmsed matkajad olid rõõmsate nägudega ning nende vanemad uurisid juba järgmiste laagrite kohta.