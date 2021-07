Laupäev läheb varahommikul käima laadaga. Traditsiooniline suur suvelaat toob kokku parima Eesti käsitöö, kodumaised söögid ja joogid, mett, taimi ja tööstuskaupu. Laat laiub üle terve Karksi-Nuia keskväljaku ning kultuurikeskuse ümbruses. Avatud on lasteala ning laadalava on täidetud põneva programmiga. Esinevad kohalikud rahvatantsijad ja laululapsed ning etenduse annavad klounid Piip ja Tuut. Pärast etendust jätkub möll lastealal.

Laval jätkab Mulgimaalt pärit noortebänd More Reality, järgneb Karksi-Nuia kultuurikeskuse kuldvara kontsert, laval on ansambel Lustipill ning koorid Maimu ja Hõbeniit.

Et Abja-Paluoja on sel aastal soome-ugri kultuuripealinn, on tegemistesse haaratud Karksi kihelkond, mistõttu saab Karksi-Nuia Kultuurikeskuses vaadata soomeugrilastest filme ning üleval on kaks samal teemal näitust.