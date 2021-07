Haiglaravi vajab 20 patsienti

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 29,5 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust on 1 protsent.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,9 protsenti haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 61 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 13 inimest (65 protsenti).