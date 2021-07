"Müürilatt oli nii pehastunud, et see tõmmati tolmuimejaga kokku!" rääkis muuseumi direktor Jaak Pihlak. "Ega me tea, ehk on kusagil mujal veel läbisadanud kohti. See oli meile igal juhul ebameeldiv üllatus ja ma loodan, et selliseid karme nalju enam edaspidi ei juhtu."