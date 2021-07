Ainsana on eelmise aasta augusti lõpu ja tänavu jaanipäeva vahele jääval perioodil ehitatud maja fassaadile väike trepp, mis aga põhjustas kohe pahanduse, sest selle kuju ja väljanägemine ei vasta projektile. Kui linnavalitsuse õigusteenistus andis maja omanikule, ehitajale ja ehitusjärelevalvele teada, et trepi ehitus tuleb seisma panna, sai linnavalitsus üsna kiirelt vastuse osaühingult ProffPraktik, et nimetatud ettevõte pole enam eelmise aasta augustist ehitusega seotud, sest lepingut omaniku ja järelevalvaja vahel ei uuendatud.