"Ega see kaugeltki kerge ole, me alustasime küll juba hommikul kella üheksast, aga juba siis oli palav," nentis Tõnis Korts, "Soomaa vikatimehe" võistluse eestvedaja ja üks korraldajatest. "Hein on pealegi tänavu nagu traat, ilm on olnud kuiv ja kuum. Kui tuleks vihma, siis see teeks heina pehmeks. Soomaal kui kaitsealal me ei saa enne juulit niitma hakata ning hein lähebki niimoodi vanaks. Masinad võtavad ta küll läbi, aga inimesel on raske."