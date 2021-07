Motoring sai taas uue kodu

Viimased kuus aastat asukohta vahetama pidanud ring on saanud endale koha linna servas ehitussoojakutes, mille juures noored oma ratastega sõita saavad. Huvikooli õpetaja Tarmo Raba on kohaga väga rahul ning näeb värsket asukohta püsiva lahendusena, kuhu ringil pärast mitmekordset ümberasumist loodetavasti jääda õnnestub. Raba hinnangul on praegust treenimiskohta võimalik suuremaks teha, kui see peaks kitsaks jääma. Uues kohas saavad motolapsed harjutusväljakul sõita ning võimalik on teha erineva raskusastmega harjutusi.