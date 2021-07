Veski talus peetakse laste pärimuslaagrit

“Tutvustame lastele pärimust ja traditsioone, teeme vanu laulumänge ja laulnud regilaule, oleme lastega käinud kiigel laulmas ja muuseumis talu eksponaatidega tutvunmas, pununud säärepaelu ja nahast kotte teinud,” kõneles laagrit vedav pärimusmuusik Säde Tatar. Tema kinnitusel on lapsed olnud väga innukad vanades laulumängudes kaasa löömas, ehkki need on täiskasvanutele. “Algul mõtlesin, et need on lastele äkki igavad, aga kõigile on väga meeldinud, tahavad aina enam mängida ja uusi mänge õppida, nendes vanades mängudes siiski on mingi maagia," kõneles Säder Tatar.