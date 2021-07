Leid on tähelepanuväärne mitmel põhjusel. Esiteks ei ole Viljandimaalt ammu linnamägesid leitud ning teiseks asub uus avastus juba teadaoleva linnamäe kõrval. Uuringud on küll alles alanud ning sestap on infot esialgu napilt, kuid võimalikuks peetakse, et ehitis pärineb XIII sajandi esimesest poolest. Miks kaks linnamäge nii lähestikku tekkisid, on mõistatus.