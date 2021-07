Mullu juunis meie seast lahkunud Heldur Valgmäe oli aastakümneid tagasi Ilmar Raua turniiri algataja. Ta oli kauaaegne maleõpetaja ning pälvis Viljandi elutööpreemia. Tema mälestusvõistluste korraldaja on poeg Toomas Valgmäe, kes on ka Ilmar Raua turniiri peamine eestvedaja.

Kuni sajale osalejale mõeldud kiirmaleturniir tuleb seejuures tasemelt tugevam kui sellele järgnev kaheksa päeva kestev pika male võistlus. Nimelt on laupäeval Viljandis seitse suurmeistrit, kuid kaks neist järgmisele turniirile ei jää. Lahkujad on Aleksandr Volodin ning Kaido Külaots, kes sõidab maailmakarikavõistluste turniirile.

"See turniir läks meil koroona nahka," nentis Valgmäe. Tema selgitust mööda on tavaliselt turniiril olnud rohkem suurmeistreid, kuid nüüd ei saanud sportlased Venemaalt ja Valgevenest kohale tulla ning kõrvale jäid ka soomlased. "Osalejate hulk ja tase ei ole päris need mis varasematel aastatel," tunnistas korraldaja.