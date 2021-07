Pühapäeval on Põhja-Sakala valla territooriumil kestusratsutamise võistlus. FOTO: Kaisa Ailt

Pühapäeval, 4. juulil on Põhja-Sakala valla territooriumil kestusratsutamise võistlus, mis algab Kildu ratsakeskusest ja lõpeb samuti seal. Korraldajate teatel kasutatakse kestusratsutamiseks valdavalt avalikke teid. Seal, kus kasutatakse erateid, on maaomanikega kokku lepitud. Ainus kahju, mida hobused teha võivad, on väljaheited teedel ning korraldaja tagab pärast võistlust nende koristamise ja teede puhastamise.