Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid proovitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 21 inimesel. Neist 17 elab Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus viis, Tartu- ja Raplamaale kolm, Pärnumaale kaks ja Saaremaale üks uus nakkusjuht. Teistes maakondades uusi nakkusjuhte ei olnud. Neljal nakatunul polnud rahvastikuregistris elukohta kirjas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 28,2 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust on 0,9 protsenti. Ööpäeva jooksul avati haiglates kaks COVID-19 haigusjuhtumit. Haiglaravi vajab 19 patsienti, nendest intensiivravil on viis ja neist omakorda juhitaval hingamisel kolm inimest.

Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 64 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 13 inimest. Ööpäeva jooksul uusi surmajuhtumeid ei registreeritud. Kokku on Eestis surnud 1269 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 562 294 inimesele. Täna hommikuks on vaktsineerimisi tehtud 562 294 inimesele, kellest 114 115 on saanud esimese doosi, 448 179 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 7395 doosi, kokku on manustatud 963 427 vaktsiinidoosi.